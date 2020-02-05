​Полицейских из ГОМ-1 в Сургуте обвинили в нанесении увечий — сломали руку задержанной женщине

Сегодня, 5 февраля, в Сургуте в соцсетях распространяется видео, на котором неизвестный мужчина обвиняет полицейских из ГОМ-1 в нанесении увечий его жене — якобы стражи правопорядка сломали руку женщине.

На кадрах супруги находятся в травматологии, где пострадавшей был наложен гипс. Мужчина за кадром рассказывает, что полицейские якобы обвинили его жену «не понятно в чем, задержали, отформатировали телефон», и сломали руку.

Сургутянин отмечает, что они собираются подавать заявление в прокуратуру.

В пресс-службе УМВД по Сургуту получить комментарий корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось, там лишь отметили, что разбираются в ситуации.