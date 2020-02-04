​В Сургуте пожарные машины не смогли проехать к горящему дому из-за припаркованных рядом автомобилей

В Сургуте в очередной раз произошел крайне неприятный инцидент, связанный с хаотичной парковкой во дворах: пожарная машина не смогла оперативно подъехать к горящему подъезду из-за расположенных рядом личных автомобилей. Об этом рассказывает «К-Информ». ЧП произошло на улице Профсоюзов, 18/1. Как передает агентство, загорелся диван в квартире на втором этаже. Из-за того, что огнеборцы не смогли вовремя приступить к устранению пожара, пострадал человек – он надышался дымом и был доставлен в больницу.

Напомним, что самый страшный аналогичный случай произошел четыре года назад. На улице Университетской, 41, пожарные машины так же не смогли пробраться к полыхающей квартире, в итоге погибли мужчина, беременная женщина и 14-летняя девочка. В тот момент общественность требовала разобраться с вопиющими ситуациями, когда огнеборцам не дают работать плотно заставленные машинами дворы, но, как показывает практика, подобное все еще происходит, и не только во дворах высотных новостроек.