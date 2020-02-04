Во всех школах Сургута объявлен карантин из-за ОРВИ и гриппа

Сегодня на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города было принято решение приостановить образовательную деятельность во всех городских школах с 5 по 8 февраля включительно.

«Для предупреждения эпидемического распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования Сургута объявлен карантин», - сообщается в приказе департамента образования.

Учебные программы и программы дополнительного образования будут реализовываться в полном объеме с применением дистанционных образовательных технологий, пояснили в администрации Сургута.