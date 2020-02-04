Авиакомпания «ЮТэйр» начала раздавать защитные маски пассажирам международных рейсов из Сургута, Москвы и Уфы, а также ввела комплекс мер профилактики коронавируса.

Так с 1 февраля на международных и внутренних рейсах проводится еженедельная дезинфекция всех самолетов. На бортах влажные салфетки заменены на антибактериальные, мыло — бактерицидное. Как сообщает «Накануне.ру», уборку лайнеров проводят каждый день и с применением дезинфицирующих средств.

Если в полете будет выявлен потенциально инфицированный пассажир, борт отправится на специальную санитарную стоянку в аэропорту, после чего там будет проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий.