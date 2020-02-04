Администрация Сургута опубликовала список пород собак, которых теперь можно выгуливать только в наморднике и на поводке

Администрация Сургута опубликовала список потенциально опасных пород собак, которых теперь можно выгуливать только в наморднике и на поводке.

В него вошли следующие породы и их метисы:

Акбаш (на фото)

Американский бандог

Амбульдог

Бразильский бульдог

Булли Кутта

Бульдог алапахский чистокровный (отто)

Бэндог

Волко-собачьи гибриды

Волкособ, гибрид волка

Гуль дог

Питбульмастиф

Северокавказская собака.

Отметим, что вступившие в силу изменения не отменяют выгул других пород собак на поводке и в наморднике. «Кроме федерального закона есть муниципальные правила благоустройства, их тоже нужно соблюдать. В них предусмотрен выгул в намордниках», — рассказала СИА-ПРЕСС председатель правления общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева.