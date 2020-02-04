Администрация Сургута опубликовала список пород собак, которых теперь можно выгуливать только в наморднике и на поводке

Администрация Сургута опубликовала список потенциально опасных пород собак, которых теперь можно выгуливать только в наморднике и на поводке.
В него вошли следующие породы и их метисы:
- Акбаш (на фото)
- Американский бандог
- Амбульдог
- Бразильский бульдог
- Булли Кутта
- Бульдог алапахский чистокровный (отто)
- Бэндог
- Волко-собачьи гибриды
- Волкособ, гибрид волка
- Гуль дог
- Питбульмастиф
- Северокавказская собака.
Отметим, что вступившие в силу изменения не отменяют выгул других пород собак на поводке и в наморднике. «Кроме федерального закона есть муниципальные правила благоустройства, их тоже нужно соблюдать. В них предусмотрен выгул в намордниках», — рассказала СИА-ПРЕСС председатель правления общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева.