В Сургуте рабочий на стройке упал с высоты

Сегодня, 4 февраля, на стройплощадке у дома по улице Мелик-Карамова, 90, рабочий упал с высоты. Об этом сообщает городской портал "К-Информ".

По информации сообщества, мужчина сорвался с третьего этажа. На место приехала карета скорой помощи, строителя госпитализировали в травматологический центр:

«У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и травма спины. Есть подозрение на перелом позвоночника», - пишет портал.

СИА-ПРЕСС связался с застройщиком территории, но «Сибпромстрой» отказался от оперативного комментария и попросил оформить письменный запрос. Производитель работ тоже отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость.