​Два спортсмена из Сургута стали чемпионами России по пауэрлифтингу

В Екатеринбурге проходит чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборью) среди мужчин и женщин, в котором принимают участие спортсмены из Югры, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Несмотря на то, что соревнования будут завершены завтра, 5 февраля, уже известны победители некоторых категорий. Так житель Сургута Евгений Васюков закончил свое выступление с суммой в 932.5 кг, установив новый рекорд России в сумме троеборья: 340/282.5/310 в весовой категории 83 кг. Таким образом он подтвердил титул «Чемпиона России». Еще один Сургутянин Сергей Машинцов также получил титул чемпиона России в весовой категории до 105 кг.