​Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Сургуте выше среднеокружной

На этой неделе в Югре на 26 процентов выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог превышен среди дошкольников – на 20 процентов. Выше среднеокружных показатели в Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Покачах, Пыть-Яхе, Сургутском и Кондинском районах.

За последние семь дней увеличилась доля гриппа. «На пятой неделе в округе зарегистрированы 70 случаев гриппа, а всего за эпидсезон зарегистрированы 341 случай гриппа, из них у взрослых лиц 50,4 процента, у детей - 49,6 процента. В структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы гриппа – 61,9 процента, из них наибольший удельный вес у гриппа А – 59 процентов, грипп В – 39,6 процента», - рассказали в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, в Ханты-Мансийске школьники переведены на дистанционное обучение. Там в возрастной группе 7-14 лет эпидемический порог заболеваемости сезонными инфекциями превышен на 37 процентов. В других муниципалитетах округа учебный процесс приостановлен частично.

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