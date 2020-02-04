​«Сургутнефтегаз» в январе сократил добычу нефти

В России в январе сократилась добыча нефти на 0,9 процента и газа на 3,1 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го. Так, добыча нефти и газового конденсата «Сургутнефтегазом» в первый месяц 2020 года снизилась на 1,5 процента - до 5,162 миллиона тонн. Аналогичные показатели у «Роснефти» (до 18,49 миллиона тонн) и «Лукойла» (до 6,953 миллиона). Данные Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК) публикует «Прайм».

Аналитики связывают падение добычи после успешного 2019 года с аномально теплой зимой. Эксперт из VYGON Consulting Сергей Клубков подчеркнул, что в начале года о катастрофическом падении говорить не стоит. «Впереди еще 11 месяцев, за которые добыча газа может превысить прошлогодний уровень, тем более что НОВАТЭК и крупные нефтяные компании показали существенный рост в первый месяц 2020 года», - сказал он «Коммерсанту».

Ожидается, что добыча углеводородов будет во многом зависеть от ситуации с распространением коронавируса в Китае, где спрос на нефть уже упал на 20 процентов.

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