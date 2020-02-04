​Глава Сургута пообещал, что дома в городе станут ещё выше

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в соцсети пообещал, что дома в городе станут еще выше.

Так чиновник отреагировал на рейтинг domofond.ru, в котором оценивалась этажность высоток в России, и Сургут в списке поделил места с 13 по 29 по высоте новостроек.

«Мне на глаза попался забавный рейтинг от domofond.ru. Его создатели решили устроить соревнование между 64 городами — у кого выше многоквартирные дома. Сургут в списке занял 29 место по этажности новостроек: в среднем наши дома «вырастают» на 17 этажей, — написал градоначальник. — Но ничего: скоро Сургут станет полумиллионником, перегонит по численности населения Киров, тогда и дома станут повыше». Также чиновник отметил, что очень ждет заветной отметки в 500 000.

Энтузиазм мэра его подписчики не оценили. Они рекомендовали Шувалову и его команде не высотность домов увеличивать, а улучшать городскую среду: делать комфортные дворы с достаточным количеством парковочных мест, ремонтировать дороги и так далее.