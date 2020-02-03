Сургутнефтегаз сформировал список кандидатов в новый совет директоров. Там 12 человек на девять мест

Сегодня, 3 февраля, в прошло заседание совета директоров Сургутнефтегаза. Первым вопросом повестки дня было формирование списка кандидатов в новый состав этого органа, в итоге руководители утвердили 12 человек, из которых девять традиционно окажутся в новом совете.

Среди них гендиректор Владимир Богданов, его первый заместитель Александр Буланов, Владимир Ерохин в статусе председателя совета директоров, бывшие работники компании Николай Матвеев, Георгий Мухамадеев и Валерий Егоров, а также представители акционеров – Иван Диниченко, Виктор Кривошеев и Илдус Усманов. Собственно, эти люди и входят в нынешний состав совета, а три новых кандидата – Александр Агарев (он, к слову, ранее уже бывал кандидатом в главный наблюдательный орган), Владислав Коновалов и Виктор Чащин.

Также совет директоров обсудил несколько вопросов, касающихся кандидатов в ревизионную комиссию, а также предложил Валерию Егорову возглавить комитет совета директоров по аудиту.