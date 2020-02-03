​Следователи считают, что руководители двух строительных фирм Сургута украли десять миллионов рублей у дольщиков

Следователи УМВД Югры активно ведут уголовное дело против руководителей двух строительных фирм Сургута – «Салаир» и «Строительная фирма «Новострой». Они подозреваются в хищении денег «в особо крупном размере» – по версии силовиков, злоумышленники увели десять миллионов рублей, которые им принесли дольщики в качестве платы за будущее жилье. Имена подозреваемых не называются, силовики лишь назвали их года рождения – 1957 и 1990.

Примечательно, что эти две компании аффилированны друг с другом через директора – судя по крайней мере, в открытых данных руководителем «Салаира» и «Специализированного застройщика «Новострой» (наименования «Строительная фирма «Новострой» в источниках не присутствует) числится Алексей Ярушин, а учредителем «Салаира» является Сергей Ярушин (судя по всему, это сын и отец).

Следственное управления УМВД Югры призывает всех, кто считает себя пострадавшим от компаний «Салаир» и «Новострой», а также имеющих ценные сведения о работе этих структур, обратиться по телефону (3462) 24-24-84 или (3467)398-215.