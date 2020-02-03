Сотрудники штрафстоянки в Сургуте, избившие журналиста, попали под уголовную статью

Следственный отдел Сургута закончил проверку избиения журналиста «СургутИнформ-ТВ» Евгения Неупокоева. Против нападавших возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Следователи выяснили, что корреспондента избили сотрудники штрафстоянки на Нефтеюганском шоссе, 12/1, когда он пытался взять у них интервью. Следствие продолжается:

«Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством», - сообщает пресс-служба управления

Напомним, 24 января в Сургуте избили журналиста, снимавшего репортаж о деятельности штрафстоянки. Председатель союза журналистов России Владимир Соловьев заступился за сургутского репортера.

.