​Коронавирус отдыху не помеха: в Юго-Восточной Азии отдыхают 2000 туристов из Югры

В данный момент в Юго-Восточной Азии отдыхают две тысячи туристов из Югры. Какое количество из них отправилось в Китай – пока неизвестно. Об этом ИА «СИА-ПРЕСС» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Данные были озвучены на совещании в одном из муниципалитетов округа, посвященном ситуации вокруг китайского коронавируса.

В департаменте туризма ХМАО и окружном управлении Роспотребнадзора утром в понедельник, 3 февраля, количество туристов из округа, находящихся на отдыхе в Китае, назвать не смогли. В ведомствах сообщили, что данные уточняются. Ранее главный санитарный врач Югры Майя Соловьёва сообщила, что на острове Хайнань отдыхают несколько югорчан.

«При наличии трех международных аэропортов в Югре нет прямых рейсов в Китай. Между тем, жители округа вылетают в КНР из других регионов. Есть сведения, что несколько югорчан сейчас находятся на курорте Санья острова Хайнань. Сейчас уточняется их точное количество. Возвращаются они в начале февраля. Они также пройдут через мониторинг», - цитирует Соловьеву ТК «Югра».

Отметим, что в Югре на данный момент готовы более 700 коек, которые будут предоставлены для пациентов инфекционного профиля, в том числе и зараженных коронавирусом. Об этом заявил директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский.

В Китае заражение коронавирусом нового типа подтверждено у 17 205 тысяч человек, 361 пациент скончался, сообщает «Интерфакс». В странах Азии заразились 96 человек, в Европе - 23, в Северной Америке - 13, в Австралии - 12, в других государствах и районах мира зарегистрировано пять случаев заражения.

В России сообщалось о двух зараженных коронавирусом. Одна из них – студентка Тюменского индустриального университета. С 3 февраля школы соседнего региона закрыты на карантин. В Югре обстановка пока не вызывает опасения специалистов.