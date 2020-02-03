Жители Сургута смогут предложить свои идеи по благоустройству проспекта Ленина

Сургутяне смогут предложить свои проекты реновации проспекта Ленина или проголосовать за лучшие идеи до 1 марта на портале «100 городских лидеров». Автору лучшего концепта будет вручен смартфон Samsung Galaxy. Информация об этом появилась на личной странице в «ВКонтакте» главы города.

«Кажется, совсем недавно на фестивале «Артефакт» мы с коллегами и предпринимателями обсуждали возможность обновления проспекта Ленина. Предложений и идей было много, но все согласились в одном: в формировании нового облика центральной улицы Сургута должны участвовать сами горожане. И вот сейчас уже точно: благоустройству проспекта Ленина быть!», – сообщил Вадим Шувалов.

Напомним, что экспертная сессия о благоустройстве центральной улицы города состоялась в ноябре на мероприятии «Артефакт».