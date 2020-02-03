​В Сургут на восстановление передали редкую спасенную сову

В Эколого-биологическом центре Сургута поселилась полярная сова. Эту птицу, которая в нашей местности не водится, нашли в октябре в районе Алехинского месторождения — более чем в 20 км от Нижнесортымского.

Она была ранена — сломала крыло. Ветеринары из поселка вылечили Софию (так они назвали пернатую), передали в Природнадзор Югры, а они — в Сургут.

Специалисты думают, что София прилетела с полярной тундры Ямала, мигрировав из-за летних лесных пожаров. После восстановления птица будет выпущена на волю.