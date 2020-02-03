В Сургуте ищут подозреваемого в краже

Очень надеюсь, что девушка, оскорблявшая ребенка-инвалида и его мать в бассейне в Нефтеюганскее, понесет наказание

Она позиционирует себя в соцсетях как утонченную особу, но ее отношение к людям дает ясное представление об уродстве ее души