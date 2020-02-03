В Сургуте ищут подозреваемого в краже

Полиция Сургута просит у граждан содействия в поиске мужчины, которого подозревают в краже.
«Сотрудниками полиции разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». Кто располагает какой-либо информацией, просьба обратиться по телефонам: 102, 02, 8 922 794 53 64», - пишет городское УМВД.
Напомним, ранее полиция Сургута разместила фото предполагаемых бандитов, вымогавших у людей имущество под страхом смерти. Также в Сургуте правоохранители просят помощи в поимке предполагаемых воровок.