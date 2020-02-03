​В Сургуте неизвестный фермер задавил трех щенков

В Сургуте по соцсетям распространяется видео, где мужчина заснял трупы трех щенков, которых якобы целенаправленно задавил один из фермеров.

«Сегодня фермер на «островной» целенаправленно задавил двух собак (щенята) и одного покалечил. Что это?» — пишет возмущенный сургутянин.

Автор на видео показывает следы от автомобиля, который якобы сначала ехал прямо по дороге, а потом несколько раз свернул в бок, чтобы задавить животных: «Ехал прямо, сворачивая с дороги, сбивает одну собаку, давит ее... Вот одна, вот вторая. Потом вот — он выезжает обратно…»

В комментариях под видео жители города желают всего самого плохого человеку, задавившему щенят, и сожалеют, что из-за отсутствия свидетелей его нельзя будет привлечь к ответственности.

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