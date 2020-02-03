​В Сургуте произошел пожар в шашлычной «Кавказская пленница» на Профсоюзов

В Сургуте накануне утром, 2 февраля, произошел пожар в шашлычной на улице Профсоюзов.

В помещении «Кавказской пленницы» загорелся электрический щиток. В результате он сгорел, а также закоптило помещение площадью семь квадратных метров.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе Сургутского пожарно-спасательного гарнизона, предварительная причина возгорания — неправильная эксплуатация электрооборудования. Горение было ликвидировано до прибытия пожарных. На вызов выезжали десять человек и три единицы техники.