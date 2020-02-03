Полиция Сургута разместила фото предполагаемых бандитов, вымогавших у людей имущество под страхом смерти

Полиция Сургута разместила фотографии возможных участников банды грабителей, вымогавших у людей машины, квартиры и документы с деньгами.

Если вам известная какая-либо информация об этих людях, сообщите в УМВД Сургута.

Напомним, ранее сургутские силовики задержали семерых участников преступной группы, вымогавших у людей имущество под страхом смерти. Они похищали людей и избивали их, вынуждая оформлять кредиты, переписывать на себя квартиры и машины. Известно, что преступники действовали как минимум с 2012 года.