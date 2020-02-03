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​На трассе под Сургутом в ДТП погибли двое полицейских из Когалыма

Они ехали в командировку в Ханты-Мансийск

Фото, видео пресс-службы ОМВД Сургутского района
Фото, видео пресс-службы ОМВД Сургутского района

В воскресенье, 2 февраля, около 14.30 на 12 километре автодороги «Северный обход» в Сургутском районе в ДТП погибли двое сотрудников ОМВД России по Когалыму.

«По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля LadaGranta не справился с управлением , выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП водитель и пассажир Lada скончались на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В ведомстве добавили, что погибшие – действующие сотрудники ОМВД России по Когалыму, заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и специалист отдела по работе с личным составом ОМВД по городу Когалыму. Полицейские ехали в командировку в Ханты-Мансийск на автомобиле, принадлежащем ФКУ «ЦХиСО УМВД России по ХМАО - Югре».

«По данному факту начальником УМВД России по ХМАО - Югре назначено проведение служебной проверки», - уточнили в пресс-службе.


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Сегодня в 09:02, просмотров: 303, комментариев: 0


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