​На трассе под Сургутом в ДТП погибли двое полицейских из Когалыма

В воскресенье, 2 февраля, около 14.30 на 12 километре автодороги «Северный обход» в Сургутском районе в ДТП погибли двое сотрудников ОМВД России по Когалыму.

«По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля LadaGranta не справился с управлением , выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП водитель и пассажир Lada скончались на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В ведомстве добавили, что погибшие – действующие сотрудники ОМВД России по Когалыму, заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и специалист отдела по работе с личным составом ОМВД по городу Когалыму. Полицейские ехали в командировку в Ханты-Мансийск на автомобиле, принадлежащем ФКУ «ЦХиСО УМВД России по ХМАО - Югре».

«По данному факту начальником УМВД России по ХМАО - Югре назначено проведение служебной проверки», - уточнили в пресс-службе.