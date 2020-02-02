​Страшное ДТП произошло на дороге между Сургутом и Нижневартовском. Погибли двое // ВИДЕО

Страшное ДТП произошло сегодня, 2 февраля, на дороге между Сургутом и Нижневартовском. По предварительной информации, которую СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе УМВД Югры, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Тойотой. От сильнейшего удара водитель и пассажир Mazdaпогибли на месте, двое человек в Toyota получили травмы. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

Это не первое смертельное ДТП в Югре за сегодня. Утром в Нефтеюганском районе автобус так же выскочил на встречку и столкнулся с грузовиком, в итоге погибла женщина-пассажир автобуса, и водители обоих транспортных средств получили травмы.