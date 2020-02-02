​Сургутяне пожаловались в администрацию на огромную сосульку-сталагмит // ФОТО

Огромная сосулька-сталагмит торчит возле пристроя к дому на улице Мелик-Карамова, 66/1, в Сургуте, и пугает местных жителей. Она появилась и выросла до гигантских размеров из-за течи в трубе, расположенной выше. С просьбой убрать эту штуковину силами администрации города либо обязать собственника здания это сделать на портал tvoysurgut.ru обратился неизвестный сургутянин.

Начальник административного контроля контрольного управления Максим Салий ответил горожанину, что сосулька образовалась по вине ООО «Гольфстрим-А» – именно у этой компании в собственности находится зловредная труба, которая дала течь. Однако привлечь к ответственности бизнес не получится, так как наледь образовалась на земле, принадлежащей городу. Теперь в «Гольфстрим-А» отправят работников МЧС для проведения беседы, а гигантскую сосульку снесут силами департамента городского хозяйства.