​Ночью в кооперативе «Дорожник» в Сургуте сгорел жилой дом. Семья спаслась, но осталась без всего

Накануне ночью в дачном кооперативе «Дорожник», находящемся в Сургуте, сгорел жилой дом. В это время в нем находилась женщина и два ее сына, они смогли спастись, выбравшись через окно. Как сообщает «К-Информ», дом был полностью уничтожен – в пожаре погибло все имущество семьи, их вещи, документы, и даже кошка.

Сейчас в различных группах в социальных сетях объявлен сбор помощи оставшимся ни с чем погорельцам. Просят поделиться хотя бы элементарно вещами. У старшего сына (он спортсмен, воспитанник СШОР «Югория») рост 195 сантиметров, размер одежды 54, обуви – 46-47. У младшего рост 158 см, одежда 38-40 и обувь 38-39. Мать семейства носит одежду размером 46-48 и обувь 38-39. Контакты потерявших свой дом в пожаре можно найти в социальных сетях, например, в группе баскетбольной команды «Университет-Югра».

К сожалению, это не первое подобное ЧП в кооперативе «Дорожник». Ровно два месяца назад, 1 декабря 2019 года, там горел дом, к счастью, в котором никто не жил.