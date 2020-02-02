​Сургут и Нижневартовск вошли в топ российских городов, предпочитающих сдавать жилье надолго

Сургут и Нижневартовск вошли в топ-30 городов России, предпочитающих сдавать жилье на долгую перспективу. Таковы результаты исследования портала domofond.ru. В Сургуте надолго сдают квартиры в 66,5 процентах случаев, а в Нижневартовске – в 67,6 процентах.

Как выяснили эксперты, сдающие жилье на самое короткое время живут в Якутске – там на долгий срок отдают свои квартиры всего 17,7 процентов рантье. Разница со вторым и третьим местом существенна: в Чите надолго отдают свое жилье 44,9 процента арендодателей, а во Владивостоке – 48,4 процента. Для сравнения – в Грозном надолго сдается 96,2 процента всего жилья.