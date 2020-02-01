Ветеран Великой Отечественной войны опроверг информацию, что его не пропускали без очереди в поликлинике Сургута

После публикации сообщества «LIFE86 | Сургут» ВКонтакте и СИА-ПРЕСС о том, что в Сургуте в поликлинике №3 пациенты не пропускали без очереди ветерана войны Павла Свербягина, его посетил председатель городского Совета ветеранов Олег Лапин.

По его словам, сам ветеран опровергает факты, описанные в паблике «LIFE86 | Сургут». Павел Фомич Свербягин рассказал ему, что в поликлинику №3 он действительно заходил, но в очереди не стоял, и никаких конфликтных ситуаций там не возникало. В больнице его сразу же принял кардиолог. Уже на выходе в гардеробе к ветерану подошел подросток и попросил сделать селфи, на что Павел Фомич согласился. Никаких претензий к поликлинике №3 и ее сотрудникам ветеран не имеет.

Как говорит ветеран, в поликлинику он наведается не так часто – к нему на дом врачи регулярно приходит медсестра, терапевт звонит и приглашает на прием на определенное время. О том, что он якобы стал причиной конфликта в очереди в поликлинике Павел Фомич узнал только от Олега Лапина.

По мнению председателя городского Совета ветеранов, сообщение в соцсети – не более, чем фантазия.

«Такого в нашем городе просто не может быть! – заявил Олег Лапин. – Павел Фомич – известный человек в Сургуте, его знают, уважают, если не могли не пропустить в очереди, а уж тем более создать какую-то конфликтную ситуацию вокруг него».

Редакция СИА-ПРЕСС направила письмо администраторам паблика «LIFE86 | Сургут» с просьбой разыскать автора публикации и выяснить, что на самом деле произошло в поликлинике №3.