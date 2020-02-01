В Сургуте на перекрестке у "Новина" столкнулись три автомобиля

Сегодня утром, 1 февраля, на перекрестке у "Новина" столкнулись три автомобиля.

В аварию на пересечении улицы Киртбая и Югорского тракта попали автомобили SsangYong, Ford Focus и Mitsubishi Pajero.

По предварительным данным, водитель SsangYong, поворачивая с Киртбая на Югорский тракт, въехал в Ford Focus, а затем столкновение произошло и с Mitsubishi Pajero.

В результате аварии пострадала пассажирка Ford Focus - женщина 1959 года рождения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.