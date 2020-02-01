В Сургуте совершил аварийную посадку самолет из Тайланда. Всех пассажиров проверят на коронавирус

Сегодня, 1 февраля, в Сургуте совершил аварийную посадку самолет авиакомпании AZUR air, летящий из Тайланда. На борту «Боинг-747» находится около 300 человек. Всех их и членов экипажа проверят специалисты Роспотребнадзора на наличие коронавируса, сообщает "Сургут 24". Риск имеется - Тайланд входит в число стран, где были выявлены случаи заражения этим вирусом.

Отмечается, что лайнер в Сургуте встречали пожарные. Перед приземлением борт сделал четыре круга над аэродромом.

Напомним, в России вчера зарегистрировали двоих больных коронавирусом, одна из них - студентка из Тюмени.