В Сургуте автор лучшей идеи по реновации проспекта Ленина получит смартфон Samsung Galaxy

Автор лучшей идеи по реновации проспекта Ленина в Сургуте получит смартфон Samsung Galaxy. Об этой возможности для сургутян сообщает администрация города.

Свои идеи и проекты уже можно присылать на портал проекта «100 городских лидеров» до 1 марта 2020 года. Предложить можно неограниченное количество идей любым удобным способом: принимают тексты, графику, фото, видео.

Идеи также можно публично критиковать, или голосовать за понравившиеся. Затем будет составлен шорт-лист из 20 лучших предложений с наибольшим числом голосов. Во втором этапе останутся пять-семь лучших идей из предварительного списка, которые и будут реализованы.

Также за лучшие предложения сургутянам вручат благодарственные письма.