В Сургуте жители нескольких домов в районе ПИКСа захватили парковку

В Сургуте жители нескольких домов захватили парковку между домами на Привокзальной, 16/1 и 16/2.

О проблеме сообщили на портал "Твой Сургут" возмущенные соседи. "Гражданами захвачены парковочные места и выставлены стационарные ограждения, тросы. Насколько я понимаю, данная территория не может быть в частной собственности. Прошу проверить данный факт и удалить незаконные ограждения. Данные нарушения есть не только в этом месте", - пишут сургутяне.

Как удалось выяснить представителям администрации, вышеуказанные придомовые территории действительно заняты гражданами самовольно, но заставить автовладельцев убрать ограждения может только управляющая компания.

Фото: tvoysurgut.ru/problems/show/9609