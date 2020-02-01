​В Югре изменился порядок расчета взносов на капремонт

В Югре внесены изменения в порядок расчета взносов на капремонт. Теперь плата по-новому будет начисляться собственникам квартир в домах, в которых не во всех секциях или подъездах есть лифты.

«Федеральным законодательством определена неделимость имущества. Если общедомовое имущество содержит хотя бы в одном подъезде лифтовое оборудование, то по федеральным нормам и взнос на капремонт начисляется как с лифтовым оборудованием. Мы внутри региона эту коллизию исправили – ввели новый тип домов, что нам позволило начислять внос на капремонт исходя из того, есть лифт, или его нет», - цитирует директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Илью Кима пресс-служба правительства.

Отмечается, что новый порядок начисления будет применен с 1 сентября 2014 года - Фондом капремонта будет проведен перерасчет по уже начисленным взносам в феврале текущего года.