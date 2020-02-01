​Колею на перекрестке улиц Лермонтова и Профсоюзов в Сургуте устранят летом этого года

В Сургуте колея на перекрестке улиц Лермонтова и Профсоюзов будет устранена летом этого года, «когда погода позволит выполнить ремонт дорожного покрытия».

Такой ответ дают жалующимся сургутянам работники администрации на портале «Твой Сургут». Чиновники отмечают, что в начале опасного участка установлены дорожные знаки, предупреждающие о неровности дороги и ограничивающие скорость движения. А чтобы избежать ДТП, водителям до ликвидации колейности на перекрестке рекомендуют следовать требованиям установленных дорожных знаков.