В Сургуте задержали банду шантажистов, вымогавших у людей машины, деньги и квартиры

В Сургуте арестовали злоумышленников, которые вымогали у людей машины, документы, деньги и квартиры. Банда, состоящая из семи человек, более восьми лет держала в страхе сургутян, угрожая своим жертвам убийством и физической расправой.

Как сообщает пресс-служба городской полиции, члены преступной группы насильно спаивали потерпевших и избивали их, вынуждая переписывать на себя квартиры и автомобили. Также злоумышленники заставляли людей воровать, брать кредиты, отдавать свои телефоны и телевизоры.

Во время расследования сотрудники правопорядка задержали преступную группу и изъяли у ее участников немецкие автомобили, три миллиона рублей и муляж револьвера.

У полиции есть основания предполагать, что участников группы и потерпевших может быть больше. Если вам известна какая-либо информация или вы пострадали от аналогичных преступных действий злоумышленников, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.