Жителю Сургута продали курицу, «избитую ногами и накаченную гелем». Виновный наказан

В Сургуте мужчина пожаловался на некачественное продукцию от птицефабрики «Белоярочка». Информация об этом появилась в паблике «Черный список Сургут».

«Это просто ужас, сколько лет покупаю курицу, и, в частности, куриную грудку, такое вижу впервые. Куриные грудки от "Белоярочки", на минуточку, "свежие", два дня с даты выпуска... Мясо все в гематомах, как будто курице не голову отрубают, а избивают ногами и дубинками до смерти. Мясо сине-фиолетовое. Одна из грудок вообще зелено-жёлтого цвета, это и не синяк и не стухла, непонятно что. Некоторые грудки с ароматом затхлого мяса... Ах, да, и помимо всего этого они дополнительно накачены тонной геля», – пожаловался местный житель.

Мужчина также отметил, что в мясе он обнаружил не удаленные артерии и сердечки птиц.

Корреспонденту СИА-ПРЕСС удалось связаться с представителями птицефабрики «Белоярочка»:

«Мы провели небольшое расследование. То, что случилось – вина молодого сотрудника, который допустил ошибку при разделке курицы. Он уже наказан. Такие случаи единичны, но, к сожалению, они случаются. Если покупателю продали некачественную птицу, он может вернуть товар в магазин», – сообщил исполнительный директор предприятия Юрий Вдовин.