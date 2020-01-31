Жители Сургута возмущены тем, что в очереди в больнице никто не пропустил ветерана Великой Отечественной войны

В Сургуте местные жители возмущены поведением пациентов одной из городских больниц – сидевшие в очереди люди начали ругаться на юношу, который пропустил вперед ветерана.

«Сегодня отправила сына сдавать анализы в 3 городскую больницу. В очереди стоял ветеран, его никто не пропускал вперед. Когда мой ребёнок решил его пропустить вперед, все стали возмущаться. Что за отношение у людей? И где воспитание? Разве так можно?», – написала мать подростка в городском сообществе «LIFE86 | Сургут».

Пользователи сети возмутились черствостью своих сограждан:

«Да, очень печально, к чему идём? Сами тоже когда-то будут стариками», – прокомментировала ситуацию местная жительница Надежда Л.

«А к девятому мая все нацепят Георгиевские ленты и машины обклеят наклейками», – отреагировал сургутянин Брембек Г.

Другие участники паблика похвалили молодого человека за его отзывчивость и понимание, уточнив, что современные дети редко совершают подобные поступки.

Судя по фотографии, ветераном, которому юноша уступил свою очередь, оказался бывший фронтовик Павел Фомич Свербягин, прошедший от Курской дуги до Берлина.