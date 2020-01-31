​В Сургуте беременная женщина пожаловалась на гололед во дворе

В Сургуте одна из горожанок пожаловалась на гололед во дворе своего дома по ул. Есенина, 2. Свою жалобу она опубликовала на портале «Твой Сургут».

«Двор весь во льду, ходить невозможно, почему не посыпают ничем? Лестница, которая ведёт к парковке, полностью покрыта льдом, тяжело спуститься. Я беременная, на 7 месяце, держась обеими руками, не смогла удержаться и в итоге упала. Неужели ООО УК «Система» не может посыпать дворы хотя бы песком?», – рассказала женщина.

Корреспондент СИА-ПРЕСС связалась с представителями УК «Система» для выяснения обстоятельств. В компании заявили, что «в скором времени эта проблема будет решена».

Кроме того, соответствующая жалоба направлена в УК «Система» начальником отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяной Лепихиной.

«Ваше обращение направлено в управляющую организацию для проведения мероприятий по посыпке тротуаров песком в соответствии с требованиями нормативных документов», – заявила она в ответ на обращение местной жительницы.

Отметим, что для решения подобных проблем собственники могут самостоятельно обращаться в управляющую компанию.