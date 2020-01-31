В Сургуте рецидивист напал на продавщицу и сорвал с нее цепочку, когда она застала его за кражей

В Сургуте задержан 29-летний мужчина, напавший на продавщицу магазина, когда она застала его за кражей спортивных костюмов. Подозреваемый сорвал с шеи женщины дорогую цепочку с кулоном и сбежал с похищенным, но вскоре на его след вышла полиция.

Как сообщает сургутское УМВД, мужчина уже отбывал наказание в тюрьме из-за схожих преступлений. Повторную кражу рецидивист совершил из-за того, что так и не смог найти работу после освобождения из мест заключения.

Общая стоимость украденного оценивается в 28 тысяч рублей. Подозреваемый рискует снова сесть в тюрьму - ему грозит лишение свободы до 5 лет по статьям «Кража» и «Грабеж». Сургутянина поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, в Сургуте задержали серийного вора алкоголя.