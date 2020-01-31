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В Сургуте рецидивист напал на продавщицу и сорвал с нее цепочку, когда она застала его за кражей

В Сургуте задержан 29-летний мужчина, напавший на продавщицу магазина, когда она застала его за кражей спортивных костюмов. Подозреваемый сорвал с шеи женщины дорогую цепочку с кулоном и сбежал с похищенным, но вскоре на его след вышла полиция.

Как сообщает сургутское УМВД, мужчина уже отбывал наказание в тюрьме из-за схожих преступлений. Повторную кражу рецидивист совершил из-за того, что так и не смог найти работу после освобождения из мест заключения.

Общая стоимость украденного оценивается в 28 тысяч рублей. Подозреваемый рискует снова сесть в тюрьму - ему грозит лишение свободы до 5 лет по статьям «Кража» и «Грабеж». Сургутянина поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, в Сургуте задержали серийного вора алкоголя.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 226, комментариев: 1


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Комментарии:
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не нравится
Сегодня в 12:07
>Подозреваемый рискует снова сесть в тюрьму

в смысле, рискует? железобетонно присядет

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