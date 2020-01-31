В Сургуте задержали серийного вора алкоголя

Полицейские Сургута задержали подозреваемого по делу о трехмесячных кражах алкоголя в одном из магазинов города.

Как сообщает пресс-служба окружного УМВД, 33-летний мужчина с ноября 2019 года по январь этого года украл алкогольной продукции на 111 тысяч рублей.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "кража". Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет, а также штраф.

Полицейские изъяли семь бутылок коньяка.

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