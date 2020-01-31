В Сургуте осудили ветерана МВД, который угрожал взорвать себя в банке из-за отказа в кредите

Сургутянин Виктор Олефир, угрожавший взорвать себя в одном из отделений Сбербанка, признан виновным в городском суде. Ему придется отправиться на лечение к психиатру с полугодовым ограничением свободы, а также возместить управлению внутренних дел 21,7 тысяч рублей за ложный вызов.

Инцидент случился почти полтора года назад, в сентябре 2018 года. Олефир, ветеран МВД и МЧС, а также ветеран труда, позвонил на «горячую линию» Сбербанка с информацией, что он возьмет две гранаты, зайдет в какое-то из отделений финансового учреждения в Сургуте, и взорвет себя. Сигнал быстро прошел через службу безопасности Сбербанка в УМВД, и полиция (почему-то) выехала в случайный филиал банка, разумеется, ничего там не обнаружив. Найти виновника происходящего труда не составило – он звонил по собственному мобильному телефону.

Как выяснилось позже, у Олефира при пенсии в 42 тысячи рублей были кредитные обязательства на 19 тысяч, и он решил перекрыть их займом у Сбербанка на 200 тысяч, но ему отказали. Триггером к угрозам главному банку страны стало то, что коллекторы по долгам у микрофинансовых организаций звонили с угрозами ему и его семье.

К слову, в 2018 году это был не единственный инцидент, связанный со Сбербанком. В конце ноября того года неизвестный ворвался в одно из отделений с канистрой в руках и угрожал взорвать здание, но успел скрыться до приезда полиции.