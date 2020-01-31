​Сургутяне назвали лучшие и худшие автобусные маршруты в городе и выбрали главную проблему общественного транспорта

Лучшими автобусными маршрутами в Сургуте стали №45 и 47 от ООО «Центр» и №14 СПОПАТа. Худшими – №26 и 4 от СПОПАТа и №12, обслуживаемый «СургутГазСервисом». Таковы результаты опроса в рамках проекта «300 сургутян» от думы города.

Если говорить о главной проблеме, которую нужно решать в сфере общественного транспорта, то первое место заняли цены на проезд – 51,7 процента респондентов считают, что их надо сдерживать. Второе место досталось дорогам – 44,1 процента уверены, что нужно строить новые и расширять действующие трассы в городе. А на третьем с небольшим отрывом (этот пункт выбрали 42 процента опрошенных) оказались проблемы маршрутной сети автобусов, которую надо расширять.

Далее идет требование заменить убогие маршрутки полноценными автобусами, поставить везде остановки, увеличить количество автобусов и сделать их современнее и качественнее.

Кроме того, почти две трети участников «300 сургутян» выступили за необходимость строительства полноценного автовокзала в городе – это их желание сбудется к 2023 году.