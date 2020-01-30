​Жители Сургута резко раскритиковали городские маршрутки. Некоторые требуют убрать их с улиц

Сургутяне стали намного хуже относиться к такому явлению, как маршрутки. К этому выводу исследователи из городской думы, проводящие опросы в рамках проекта «300 сургутян».

Так, жители города стали обращать больше внимания на техническое состояние общественного транспорта, и особенно их печалят в этом смысле мини-автобусы и маршрутки. Некоторые респонденты говорили, что не разрешают своим детям ездить на этом типе транспорта, отмечают хамство водителей, их лихачество и опасность того, что сидящий за рулем человек является еще и кондуктором. В них не объявляются остановки, зимой замерзают окна и невозможно понять, где едет машина, внутри грязь, салон забит людьми, некоторые из которых вынуждены стоять. И, что крайне важно, в некоторых районах города не ходят автобусы, люди вынуждены пользоваться маршрутками.

«Убрать маршрутки полностью», – прозвучало в одной из анкет. «Техническое состояние оставляет желать лучшего, я за полноценные автобусы», – говорит другой участник опроса.