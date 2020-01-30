Жителям Сургута предлагают пройти бесплатное обследование на наличие онкологии

В рамках месячника профилактики онкологических заболеваний сургутяне смогут пройти осмотр врачей, чтобы выявить раковые заболевания. Первого февраля акция стартует в Сургутской городской поликлинике №1.

С 8:30 – 11:00 в больнице будет работать бригада врачей, состоящая из терапевта, онколога, хирурга, уролога и акушера-гинеколога. Доктора проведут осмотр и ответят на любые интересующие вопросы. Чтобы посетить врачей в рамках акции, нужно заранее обратиться в кабинет №303.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в городской поликлинике №1, такие мероприятия проходят довольно часто и не остаются без внимания сургутян. Как правило, акция длится дольше указанного времени, так как в поликлинику приходят много желающих.

По словам специалистов, рак можно победить только если человек регулярно осматриваются у специалистов. Поэтому на мероприятии горожанам расскажут о важности профилактики и раннего выявления болезней, так как онкологию лучше всего удается излечить на ранних стадиях.

Отметим, что в течении февраля в Югре пройдет месячник профилактики онкологических заболеваний. Перед окружным здравоохранением поставлена задача - до 2024 года снизить смертность в ХМАО от онкологии до 109,1 случаев на 100 тысяч населения.