В трех школах Сургута 24 класса закрыли на карантин

В трех сургутских школах из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли 24 класса, об это корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в самих учреждениях. К ним относятся:

В школе №3 закрылись четыре класса: два начальных и два старших;

Школа №45 сильнее всех пострадала от сезонных заболеваний, здесь на карантин ушли 17 классов с первого по седьмые на всех параллелях;

В гимназии имени Салманова закрылись лишь три начальных класса;

В остальных школах карантин не введен.

Отметим, Роспотребнадзор Югры сообщает о незначительном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в Сургуте и его районе. Однако количество заболевших не превышает эпидемического уровня, поэтому закрывать школы полностью не планируется.

Тем не менее, СИА-ПРЕСС направил запрос в городской департамент образования с целью узнать: будут ли закрываться сургутские школы на карантин.