Два человека пострадали в результате крупного ДТП в Сургуте

Сегодня утром на улице Тюменский тракт произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии два человека получили травмы. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в ГИБДД Сургута.

«40-летний мужчина, управляя автомобилем «Нива» не учел видимость на дороге, а также состояние проезжей части, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Лада», который отбросило на попутно движущуюся легковушку. В результате водитель «Лады» и пассажир «Нивы» получили телесные повреждения», — заявили в ведомстве.

Напомним, что сегодня на перекрестке улиц Мира и 30 лет Победы пожарная машина, спешив на вызов, устроила ДТП.