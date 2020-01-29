В Сургуте пожарная машина, спешив на вызов, устроила ДТП

Сегодня утром в Сургуте на перекрестке улиц Мира и 30 лет Победы произошла авария с участием пожарной и грузовой «Газели». Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в городском ГИБДД.

«По предварительной информации водитель «Газели» специального назначения с включенными спец.сигналами проезжая на запрещенный сигнал светофора не убедился в том, что другие автомобили его пропускают, в результате чего допустил столкновение с другим грузовым автомобилем», — рассказали СИА-ПРЕСС в ГИБДД Сургута.

Напомним, что сегодня в Сургуте иномарка после заноса врезалась в автобус, стоящий на остановке.