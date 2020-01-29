В Сургуте иномарка после заноса врезалась в автобус, стоящий на остановке

Сегодня днем на улице Мелик-Карамова водитель «КИА» врезался в автобус, стоящий на остановке «Преображенский храм». Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в ГИБДД Сургута.

«По предварительной информации, 36-летняя сургутянка не учла дорожные и погодные условия, в результате чего допустила занос машины и столкнулась с автобусом «Маз». Водитель и пассажир легковушки получили телесные повреждение и были доставлены в травматологию», — рассказали корреспонденту агентства в ведомстве.

Отметим, что недавно между Нефтеюганском и Тюменью фура врезалась в тягач с огнеопасным грузом.