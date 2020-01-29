ГТС опубликовали график отключения горячей воды в Сургуте

На сайте сургутского предприятия «Городские тепловые сети» опубликовали график отключения горячей воды летом 2020 года. В этот период в соответствии с планом будут проводиться ремонтные и очистительные работы.

Одними из первых отключат воду поселку Юность, а также улицы в седьмом, восьмом, девятом и десятом микрорайонах. Замыкающими в списке стали микрорайоны 16А, 18, 19, 31, 31Б, 32 и 34. С подробным графиком можно ознакомиться здесь.

Напомним, что администрация Сургута объединила «ГТС» и «Тепловик», что может сказаться на тарифах на тепло.