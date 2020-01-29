В Сургуте снова задержали рейс «Аэрофлота» в Москву

Сегодня утром в аэропорту Сургута задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту «Сургут – Москва(Шереметьево)». Об этом стало известно на сайте московского аэровокзала.

По словам одной из пассажирок, летевшей этим рейсом, сотрудники сургутского аэропорта не могли закрыть дверь багажного отделения.

СИА-ПРЕСС связался с справочной службой аэровокзала Сургута, а также с местным отделением авиакомпании «Аэрофлот» для выяснения причин задержки рейса, но корреспонденту агентства не смогли оперативно предоставить информацию.

Напомним, что вчера в Сургуте также задержали рейс «Аэрофлота» в Москву на 11 часов.