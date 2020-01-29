Власти Сургута объединили всех теплоэнергетиков под одну крышу, что станет с тарифами – неясно

Администрация Сургута объединила оба муниципальных теплоэнергетических предприятия в одно. Раньше в городе были «Тепловик» и «ГТС», теперь остался только «ГТС». Об этом сообщает пресс-служба «Городских теплосетей»:

«СГМУП «Тепловик» реорганизован в СГМУП «Тепло» с одновременным присоединением к СГМУП «Городские тепловые сети».

Под крыло «ГТС» перешла вся инфраструктура бывшего «Тепловика»: семь котельных, центральный тепловой пункт, скважины и теплосети. Теперь «ГТС» занимается всеми поселками в черте Сургута, к ним относятся Юность, Лунный, Медвежий угол, Таежный, Лесной, Финский, Снежный, Кедровый-1 и 2.

Если раньше цены на тепло и горячую воду между поселками и самим Сургутом отличались, то теперь цены сравняются. Станут ли тарифы на тепло выше или ниже? Покажет только время:

«Тарифы устанавливают в Региональной службе по тарифам в Ханты-Мансийске в конце каждого года. А «Тепловика» к нам присоединили только 10 января, так что пока неясно, что станет с ценами. Мы сообщим, когда это станет известно», — сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в «ГТС».

В «Городских теплосетях» отмечают: реорганизация предприятий не отразится на подаче тепла – она останется бесперебойной.

Как стало известно СИА-ПРЕСС, реорганизация «Тепловика» связана с его убыточностью – к концу 2019 года это муниципальное предприятие не приносило денег и входило в многомиллионные долги перед налоговой службой.

Заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко считает, что перевод убыточных коммуникаций на баланс «ГТС» может привести к тому, что и сами «Городские теплосети» рискуют уйти в минус:

«Я считаю, что администрация подставила под удар «ГТС». В результате этой операции будет убыток, ведь все услуги, которые оказывал «Тепловик», были убыточны. «ГТС» приносил какую-никакую прибыль, но он не сможет покрывать ими убытки «Тепловика».

Напомним, сообщения о намерении властей Сургута объединить «Тепловик» с «ГТС» появились полгода назад.

СИА-ПРЕСС направил запросы в администрацию Сургута для получения подробностей и готовит об этом событии расширенный материал.