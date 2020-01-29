Полиция Сургута ищет студентов, потерявших деньги за обучение в фальшивом колледже № 177

Полиция Сургута ищет людей, пострадавших от мошеннических действий «филиала Московского колледжа №177».

Студенты не аккредитованного колледжа с 2017 по 2019 годы заплатили более девяти миллионов рублей за обучение, но так и не получили дипломы. Теперь у них появился шанс вернуть деньги, обратившись в полицию – они будут проходить по уголовному делу против руководства организации.

«Пострадавших от противоправных действий, ранее не обращавшихся в правоохранительные органы, просим обратиться для написания заявления по следующему номеру 8 (3462) 76-17-79, либо прийти по адресу: Сургут, улица Маяковского, д.19».

Напомним, студенты этого колледжа заявили о своей проблеме в начале прошлого года. На это отреагировали правоохранительные органы, начав проверку учреждения. Вскоре директриса организации стала фигурантом уголовного дела. Пострадавшими по делу о нелегальном колледже признаны 200 человек.